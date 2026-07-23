Делегация Татарстана пригласила китайских партнеров на форум «Ростки»

Представитель МИД России в Казани Радик Вахитов в интервью китайской газете «Хэйлунцзян Дэйли» пригласил бизнес-сообщество провинции Хэйлунцзян и города Харбин к участию в международном форуме «Ростки», который состоится в столице Татарстана в августе 2026 года. Приглашение прозвучало в рамках визита делегации республики в Харбин, приуроченного к 25-летию российско-китайского Договора о дружбе и сотрудничестве.

Дипломат подчеркнул, что на фоне глобальных перемен регионам важно наполнять их конкретными проектами, и форум станет подходящей площадкой для такого взаимодействия.

В этом году программа «Ростков» впервые включает медиа-сессию, которая пройдет 18 августа. Об этом журналистам из Харбина рассказала замруководителя Татмедиа Диана Василова. По ее словам, в 2025 году участниками форума стали представители 28 китайских административных единиц и 68 регионов России, подписано 34 соглашения.

Основное мероприятие запланировано на 16–19 августа. Организаторы приглашают к участию и китайских журналистов.