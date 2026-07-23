Вологодское кружево и крапивные обереги: в казанском ЦУМе пройдёт Volga Fashion Show

8 и 9 августа в Казани впервые состоится масштабный модный показ Volga Fashion Show на площадке нового Центра уникального мастерства — ЦУМа. Историческое здание бывшего Центрального универмага, открывшееся в апреле 2026 года после реконструкции, станет местом встречи традиционных ремёсел и современной моды. Гостей ждут показы дизайнеров со всей России, маркет, лекции и даже детский показ.



Новый ЦУМ — это не просто торговый центр. Он открылся в апреле 2026 года в центре Казани в историческом здании бывшего Центрального универмага и превратился в креативный кластер, где традиционные ремёсла соседствуют с современным дизайном и креативными индустриями. Volga Fashion Show, который проходит в Казани уже более десяти лет, нашёл в этом пространстве идеальную площадку для своего модного высказывания .

— Для нас большая честь принимать Volga Fashion Show — событие федерального уровня, — говорит Ранко Тепавчевич, генеральный директор Центра уникального мастерства. — Мы рады, что именно наша площадка станет домом для дизайнеров со всей России — от Вологды до Калининграда. Уверен, что историческая архитектура ЦУМа и его новая жизнь как креативного кластера вдохновят участников на яркие показы, а гостей — на открытия.

Хедлайнер: вологодское кружево на подиуме

Главным событием шоу станет показ бренда SKOLKA дизайнера Елены Барановой, основательницы проекта «Царевна мира». Бренд из Москвы возрождает традицию ручного вологодского кружевоплетения, соединяя вековые техники с актуальными модными решениями. В коллекциях используются премиальные натуральные материалы: лён, крапива, батист, шёлк, гипюр. Одно из платьев — «Царевна» из первой коллекции — уже передано в Музей кружева в Вологде.

Помимо SKOLKA, свои коллекции покажут бренды из разных уголков страны: «Reve» из Санкт-Петербурга, «Лавель» — «оберегающая одежда» из Йошкар-Олы, детские коллекции «Ирис» из Челябинска, SIEBIE из Калининграда, а также казанские бренды Zhelaretti и LadaLeaf.

8 августа гостей ждёт не только эффектный подиум, но и маркет, где можно будет приобрести понравившиеся вещи. Атмосферу поддержат модные DJ-сеты, эстетичные фотозоны и море творческой энергии. Дресс-код дня — total white. Расписание на 8 августа: с 14:00 до 21:00 — маркет, с 17:00 до 18:00 — Volga Fashion Show KIDS (показ детской моды), с 19:00 до 21:30 — основной показ Volga Fashion Show.

9 августа Всероссийское сообщество стилистов, объединяющее более 3000 специалистов со всей страны, проведёт деловую программу Fashion Business Day для всех, кто интересуется модой и работает в индустрии. Программа начнётся в 12:00 и продлится до 17:00.

— Казань — интересный, богатый своей историей мультикультурный город, — говорит Юлиана Благовская, генеральный продюсер Volga Fashion Show. — Здесь всегда проходят разные креативные мероприятия, и очень искушённая публика. Нам приятно, что Volga Fashion Show, которое проходит в начале августа в Казани много лет, удалось застолбить своё место в списке обязательных для посещения мероприятий для модной публики и городского истеблишмента. В этом сезоне у нас будут новые бренды, которые создают коллекции на сочетании модных трендов с национальным колоритом региона.