Новые меры поддержки учителей: наставничество, ветеранские льготы и бесплатные музеи

Президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий дополнительные гарантии для педагогов. Молодым специалистам обеспечат наставничество на срок не менее года и бесплатную юридическую помощь. Учителя со стажем от 25 лет смогут получить звание «Ветеран труда». Также педагоги получат право бесплатно пользоваться государственными образовательными ресурсами и посещать музеи не реже раза в месяц. Эксперты Татарстана назвали указ важным шагом в укреплении статуса профессии.

Указ закрепляет особый статус и общественную значимость профессии учителя. Для молодых педагогов, впервые приступающих к работе, вводится обязательное наставничество на срок не менее одного года. Кроме того, они получат право на бесплатную юридическую помощь по профессиональным и трудовым вопросам. Педагоги с трудовым стажем от 25 лет смогут претендовать на звание «Ветеран труда». Также учителям гарантируется бесплатный доступ к государственным электронным образовательным ресурсам и возможность посещать музеи не реже одного раза в месяц .

Председатель исполкома Регионального общественного движения молодых учёных и специалистов РТ Юлия Кареева отметила, что учитель всегда был и остаётся для детей вторым родителем, а иногда — первым и главным взрослым, который верит в ребёнка. При этом самому учителю также необходима поддержка. Молодой специалист, только окончивший вуз, может в течение года отказаться от профессии, столкнувшись с трудностями в школе. Благодаря новым гарантиям рядом с ним будет опытный коллега-наставник, который подскажет, как успокоить хулигана, объяснить сложную тему и не сойти с ума от проверки тетрадей .

«Это значит, что учитель не сломается в первый год. А для тех, кто большую часть жизни отдал себя профессии, появляются заслуженные звания и льготы. Так каждый школьник будет понимать: быть мудрым и терпеливым — это почётно», — подчеркнула Кареева.

Мнение экспертов: нужен рост базового оклада

Директор лицея Иннополис, член Общественной палаты РТ Арман Костанян заявил, что новые гарантии — хорошая инициатива, но они скорее дополняют уже существующую систему, чем кардинально меняют положение учителя. Наставничество, например, давно стало частью работы большинства образовательных организаций. «Если говорить о реальном повышении привлекательности профессии, то главным шагом должно стать повышение базового оклада педагога. Именно это сильнее всего повлияет и на престиж профессии, и на решение кадровой проблемы», — подчеркнул Костанян.

Член Общественной палаты РФ, доктор педагогических наук Ольга Павлова назвала новый указ важным и давно ожидаемым шагом к закреплению статуса учителя в конкретных гарантиях. Присвоение звания «Ветеран труда» при педагогическом стаже от 25 лет — это заслуженное признание людей, которые десятилетиями работают с детьми. Важно, чтобы механизм получения звания был понятным и доступным, без лишних бюрократических барьеров.

Павлова также отметила, что одним из ключевых вопросов остаётся реальная нагрузка учителей. Поручение пересмотреть требования к рабочему времени и объёму учебной нагрузки имеет принципиальное значение. Престиж профессии определяется не только льготами, но и достойными условиями труда, справедливой оплатой и возможностью заниматься главным — обучением и воспитанием детей, а не бесконечным заполнением документов. «Теперь важно обеспечить полноценную реализацию указа во всех регионах, чтобы каждая из предусмотренных гарантий работала не формально, а была доступна каждому учителю», — подчеркнула она.

Депутат Госдумы Татьяна Ларионова добавила, что право бесплатно пользоваться государственными образовательными ресурсами и регулярно посещать музеи расширяет профессиональный кругозор педагогов и подчёркивает высокий статус профессии.

Директор филиала общества «Знание» в РТ Алексей Зиновьев заявил, что указ является своевременным документом, демонстрирующим последовательную государственную политику в сфере управления образования. Отдельного одобрения заслуживает норма о присвоении звания «Ветеран труда» при стаже от 25 лет. «Указ следует рассматривать как своевременное и содержательное решение, ориентированное на поддержку одного из самых значимых социальных институтов — системы образования. Реализация указа создаст устойчивые условия для профессионального роста учителей, а также повысит качество обучения и воспитания обучающихся в стране», — добавил Зиновьев.