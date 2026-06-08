Депутат Госсовета РТ предложил провести опрос о смене часового пояса вместе с выборами в Госдуму

На 21-м заседании парламента Татарстана депутат Руслан Юсупов выступил с инициативой выяснить мнение жителей республики по вопросу перевода стрелок часов. Он предложил провести соответствующее голосование в один день с сентябрьскими выборами депутатов Государственной Думы.

— Это практически не потребует дополнительных бюджетных затрат. Давайте добавим один бланк в анкету, привлечём людей к волеизъявлению и посмотрим, как они выскажутся — за или против изменения времени, — заявил Юсупов.

Депутат также рассказал, что уже получил ответ от Кабинета министров РТ на своё предыдущее обращение по поводу перевода часов. По его словам, полученный ответ его не вполне устроил. Региональное правительство указало на необходимость проработки дорожных карт и изменения графика движения поездов.

— Тем не менее, прежде всего надо спросить у самих людей, — подчеркнул парламентарий.