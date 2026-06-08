Депутат Госсовета РТ предложил провести опрос о смене часового пояса вместе с выборами в Госдуму

news_top_970_100
Республика
8 июня 2026  16:57
Автор:
Владислав Косолапкин

На 21-м заседании парламента Татарстана депутат Руслан Юсупов выступил с инициативой выяснить мнение жителей республики по вопросу перевода стрелок часов. Он предложил провести соответствующее голосование в один день с сентябрьскими выборами депутатов Государственной Думы.

— Это практически не потребует дополнительных бюджетных затрат. Давайте добавим один бланк в анкету, привлечём людей к волеизъявлению и посмотрим, как они выскажутся — за или против изменения времени, — заявил Юсупов.

Депутат также рассказал, что уже получил ответ от Кабинета министров РТ на своё предыдущее обращение по поводу перевода часов. По его словам, полученный ответ его не вполне устроил. Региональное правительство указало на необходимость проработки дорожных карт и изменения графика движения поездов.

— Тем не менее, прежде всего надо спросить у самих людей, — подчеркнул парламентарий.

news_right_column_240_400
Новости
В Лениногорске арестован подозреваемый в надругательстве над несовершеннолетней девочкой
Более 90% россиян знают о национальных проектах страны
В Казани стартует серия мероприятий в преддверии Дня молодёжи
За квартал предпринимателям Татарстана оказали почти 1,5 тысячи нефинансовых услуг
Депутат Госсовета РТ предложил провести опрос о смене часового пояса вместе с выборами в Госдуму
В Татарстане зафиксировали первые случаи боррелиоза и энцефалита после укусов клещей
«Сибирь» сделала контрактное предложение Семёну Терехову
Челнинский школьник вымогал у одноклассника 40 тысяч рублей и получил условный срок