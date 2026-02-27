Депутаты гордумы Казани подвели итоги года

Центральным событием сессии стал объемный доклад мэра города Ильсура Метшина, в котором были освещены основные результаты деятельности городских властей в 2025 году и планы на этот год. Он охватил ключевые сферы жизни столицы Татарстана - от экономики до социальной поддержки и благоустройства. Несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию, город сохранил положительную динамику развития.

Валовой территориальный продукт Казани по итогам прошлого года достиг 1,9 трлн рублей. Промышленность показала уверенный рост: индекс производства составил 103,6%, а объем отгруженных товаров вырос на 12%, превысив 817 млрд рублей.

Ключевые промышленные проекты года - старт строительства фабрики катализаторов на «Казаньоргсинтезе» и завершение первого этапа пусконаладочных работ на новой парогазовой установке мощностью 250 МВт. Казанский вертолетный завод открыл современное механообрабатывающее производство, а «Казанькомпрессормаш» построил цех для выпуска насосных систем, призванных заместить зарубежные бренды. Первый полет совершили импортозамещенный самолет Ту-214 и вертолет «Ансат» с российским двигателем.

Инвестиционная привлекательность города тоже остается высокой: за девять месяцев прошлого года привлекли 301 млрд рублей. Среди значимых проектов - расширение технополиса «Химград», реконструкция Московского рынка, открытие гастрономического комплекса «Кайт» около парка «Елмай». Стартовало строительство масштабного промпарка «Северные ворота» с инвестициями в 106 млрд рублей.

Доходы бюджета города выросли на 7,2% и составили 62,3 млрд рублей. В то же время увеличились и расходы - до 64,3 млрд рублей, при этом 75% средств, или 48,1 млрд рублей, традиционно направили на социально-культурную сферу.

Средняя зарплата на крупных и средних предприятиях за 10 месяцев превысила 106 тыс. рублей, увеличившись на 17%. По этому показателю Казань вышла на второе место среди городов-миллионников (не учитывая столицы), уступив только Екатеринбургу. Уровень безработицы остается рекордно низким - 0,19%. На одного безработного приходится 10 вакансий.

В 2025 году активно продолжалось благоустройство. По программе «Наш двор» обновлены территории 466 многоквартирных домов. Появились новые точки притяжения: уникальный детский парк «Елмай», обновленные набережная Нижнего Кабана и лесопарк «Лебяжье». Начат поистине амбициозный проект «Казань - город на воде», включающий кластер «Новая Портовая» и развитие полуострова Локомотив с крупнейшей мариной на Волге.

Отремонтировано 250 участков дорог - а это свыше 2 млн кв. м, включая 102 улицы в жилых массивах на окраинах. Финансирование на содержание дорог увеличено почти вдвое, что позволило повысить зарплаты дорожникам и обновить парк техники.

Развивается сфера здравоохранения. В ЖК «Салават Купере» открыта крупнейшая в городе поликлиника, рассчитанная на 60 тыс. жителей, а также центры врача общей практики в новых жилых комплексах. Казань подтвердила статус лидера в развитии инклюзии: лицей №78 признан лучшей инклюзивной школой России.

В Казани 20% выпускников окончили школы с медалями, 160 набрали по 100 баллов на ЕГЭ. Казанские школьники завоевали 162 призовых места на всероссийских олимпиадах (61% от всех наград Татарстана), в три раза превышен аналогичный показатель Новосибирска. В городе растет престиж профессии учителя: каждый третий педагог моложе 35 лет.

2025 год стал рекордным для туристической отрасли: город посетили 5,1 млн человек (+13%). Этому способствовали крупные события: международный музыкальный фестиваль «Новая волна», VK Fest, саммит стран БРИКС. Казань признана лучшим городом для событийного туризма по версии Russian Event Awards.

Особое внимание в Год защитника Отечества уделено поддержке участников СВО и их семей. В городе работает координационный совет, отправлены 74 гуманитарных конвоя, учреждены новые городские награды - знак отличия «Гордость и слава Казани» и почетный знак «Волонтер Казани».

Выступавший уже после градоначальника генеральный директор регионального оператора по обращению с отходами УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов назвал две главные проблемы в своей сфере. Во-первых, поскольку в данный момент все соседние районы везут свой мусор в Казань, полигон ТБО «Восточный» может переполниться уже через полтора года. Во-вторых, Чекашов призвал руководство республики активнее бороться с серыми схемами по вывозу мусора, в основном строительного. От них страдают добросовестный бизнес и экология республики.

Прозвучала и информация о том, что муниципальным депутатам поступают многочисленные жалобы от граждан. Чаще всего они касаются проблем невывоза и плохой уборки снега, неработающих ливневок и вывоза (точнее, невывоза) мусора из дворов.