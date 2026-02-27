В Татарстане стартует набор на бесплатное переобучение по нацпроекту «Кадры»

Жители республики могут подать заявку на портале «Работа России». Уже доступны 32 образовательные программы, в ближайшее время список будет расширен.

Обучение организовано по специальностям, востребованным на рынке труда. Среди них — бухгалтер, администратор баз данных, веб-разработчик, водители автобуса и грузовика, администратор гостиницы, специалист техподдержки, швея и другие.

Чтобы приступить к обучению, необходимо подать заявку на портале и пройти профориентацию в кадровом центре.

Всего в 2026 году планируется переобучить 7,6 тысячи татарстанцев.