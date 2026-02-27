В парках Казани стартует серия бесплатных тренировок для собак

С 28 февраля по 28 марта в пяти общественных пространствах города пройдут занятия для четвероногих и их хозяев. Организатором выступила дирекция парков и скверов, занятия проведёт специалист по поведению собак Полина Кучеева.

Первая встреча — «щенячий час» — состоится уже завтра, 28 февраля, в 15:00 на площадке для выгула в Горкинско-Ометьевском лесу.

В воскресенье, 1 марта, в полдень стартует поход с собаками по Большому Голубому озеру. Аналогичная прогулка пройдёт 7 марта в лесопарке «Дубрава» — сбор у кофейни в 12:00.

Ещё один «щенячий час» запланирован на 14 марта в парке Победы (в конце аллеи) — начало в 15:00. Завершит серию занятие по аджилити 28 марта в парке Горького у часов. Начало в 15:00.

К участию допускаются щенки с трёх с половиной месяцев, прошедшие вакцинацию и обработку от паразитов.