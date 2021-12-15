Девочка из Казани, травмированная в Таиланде, пришла в себя и начала самостоятельно дышать

В Таиланде 11-месячная Алина из Казани, на которую упала столешница, пришла в себя и начала самостоятельно дышать. Об этом сообщила ее мама в своем Instagram-аккаунте.

Правая часть лица ребенка не функционирует. Сейчас она видит только левым глазом, рассказала мать.

Также родители девочки поблагодарили всех, кто помог оплатить счета в больнице. Для Алины собрали около 5 млн рублей.

Девочка находилась в медикаментозной коме.

Ранее «КВ» сообщали, что во время отдыха в Таиланде 11-месячная девочка из Казани получила серьезную травму головы.