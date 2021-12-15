 Девочка из Казани, травмированная в Таиланде, пришла в себя и начала самостоятельно дышать
news_header_top_970_100

Девочка из Казани, травмированная в Таиланде, пришла в себя и начала самостоятельно дышать

Ребенок находился в медикаментозной коме.

Истории
15 декабря 2021  22:59
Автор:
Роза Габитова

В Таиланде 11-месячная Алина из Казани, на которую упала столешница, пришла в себя и начала самостоятельно дышать. Об этом сообщила ее мама в своем Instagram-аккаунте.

Правая часть лица ребенка не функционирует. Сейчас она видит только левым глазом, рассказала мать.

Также родители девочки поблагодарили всех, кто помог оплатить счета в больнице. Для Алины собрали около 5 млн рублей.

Девочка находилась в медикаментозной коме.

Ранее «КВ» сообщали, что во время отдыха в Таиланде 11-месячная девочка из Казани получила серьезную травму головы.

 

Новости
Хлам из прошлого или новомодный «хендмейд»: какими игрушками украсить елку в 2021 году
Хлам из прошлого или новомодный «хендмейд»: какими игрушками украсить елку в 2021 году
Девочка из Казани, травмированная в Таиланде, пришла в себя и начала самостоятельно дышать
В Татарстане во временных ковидных госпиталях проработало более 17 тыс. медработников
Представители Минкульта презентуют практики языковой политики в РТ на форуме в Москве
В кадровом дефиците работают около 70% промышленных предприятий Татарстана
Алексей Краснов: неоконченный реквием
Алексей Краснов: неоконченный реквием
Активистка, борющаяся с ростовыми куклами в Казани, не подаст в суд на «коня» за оскорбления
У «Меги» в Казани заработает пункт приема вторсырья: сдать можно ткань, посуду и капроновые колготки