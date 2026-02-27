«Ак Барс» в третий раз подряд проиграл в серии буллитов

«Ак Барс» продлил серию поражений до трёх матчей, проиграв в третий раз подряд в серии послематчевых бросков. Игру с «Автомобилистом» казанцы начали с гола Никиты Лямкина на 15-й минуте, однако во втором периоде Никита Шашков и Никита Трямкин вывели екатеринбуржцев вперёд. На 44-й минуте Никита Лямкин второй раз реализовал большинство, а встреча перешла в овертайм и серию буллитов. Точнее оказался «Автомобилист» – свои попытки реализовали Егор Черников и Александр Шаров против одного удачного буллита от Григория Денисенко.

С 82 очками «Ак Барс» остался третьим в турнирной таблице, а «Автомобилист» приблизился к казанскому клубу на расстояние в восемь очков.