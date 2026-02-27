В Казани очистили от снега более 80% скатных крыш

27 февраля 2026  17:38

За минувшие сутки коммунальные службы привели в порядок 215 кровель многоквартирных домов. Всего в городе 2090 скатных крыш, из них 1695 уже очищены — это 81% от плана, сообщили в мэрии.

Наибольший объём работ выполнен в Советском районе: там очистили 93 кровли. В Кировском и Московском районах привели в порядок 50 крыш, в Вахитовском и Приволжском — 42, в Авиастроительном и Ново-Савиновском — 30.

Параллельно продолжается уборка во дворах. За сутки было задействовано 230 единиц техники и почти 1,4 тысячи дворников. С придомовых территорий вывезли свыше 28 тысяч тонн снега. Очищено 4066 дворов из 4177 — это 97% от общего числа.

