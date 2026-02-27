МЧС разъяснило жителям Татарстана алгоритм действий при ракетной опасности

В ведомстве напомнили, что при получении сигнала необходимо сохранять спокойствие, включить телевизор или радио и следовать официальным инструкциям.

Существует два уровня предупреждения. При «Угрозе ракетной опасности» нужно уйти с открытого пространства в помещение и держаться подальше от окон. При «Ракетной опасности» — немедленно спуститься в подвал или другое заглублённое укрытие.

Дома, если нет возможности укрыться в подвале, следует закрыть окна, отключить газ, воду и электричество, занять место в комнате с несущими стенами (ванной, коридоре, туалете). Важно сидеть на полу подальше от окон.

Если позволяют время, нужно взять документы, телефон и вещи первой необходимости, предупредить соседей, помочь детям и пожилым людям и спуститься в укрытие.

На улице или в транспорте следует покинуть автомобиль и укрыться в ближайшем подвале, подземном переходе или даже водоотводной трубе. Нельзя прятаться под машинами и у стен зданий — безопасное расстояние от построек составляет 30–50 метров.