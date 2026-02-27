ГАИ Татарстана предупредила о сложностях на дорогах в связи с предстоящим потеплением

Республика
27 февраля 2026  18:35

Вечером 27 февраля и в течение дня 28 февраля в республике ожидаются снегопады, мокрый снег, метель с ухудшением видимости до 1000 метров, туман и гололёд. На трассах прогнозируют снежную кашу и заносы.

В Госавтоинспекции Казани призвали водителей по возможности отказаться от поездок за пределы населённых пунктов. Тем, кто всё же окажется за рулём, рекомендуют избегать резких манёвров, соблюдать дистанцию и снижать скорость перед пешеходными переходами.

Пешеходам советуют быть особенно внимательными, использовать световозвращатели и переходить дорогу, только убедившись, что водитель вас заметил.

Новости
