ГАИ Татарстана предупредила о сложностях на дорогах в связи с предстоящим потеплением

Вечером 27 февраля и в течение дня 28 февраля в республике ожидаются снегопады, мокрый снег, метель с ухудшением видимости до 1000 метров, туман и гололёд. На трассах прогнозируют снежную кашу и заносы.

В Госавтоинспекции Казани призвали водителей по возможности отказаться от поездок за пределы населённых пунктов. Тем, кто всё же окажется за рулём, рекомендуют избегать резких манёвров, соблюдать дистанцию и снижать скорость перед пешеходными переходами.

Пешеходам советуют быть особенно внимательными, использовать световозвращатели и переходить дорогу, только убедившись, что водитель вас заметил.