Директора УК дисквалифицировали за плохое состояние вентиляционных каналов

Госжилинспекция РТ подала в суд, чтобы дисквалифицировать директора ООО «УК ЖКХ Авиастроительного района». Поводом послужили жалобы жителей домов №№4,14 по улице Годовикова, №27 по улице Челюскина, №8 по улице Тимирязева. Так, в ходе проверки инспекторов выяснилось, что УК не регулярно обследовала вентканалы и дымоходы – два вместо трех раз в год, сообщает пресс-служба ГЖИ РТ.

Согласно Правилам и нормам №170 предельный срок устранения различных неисправностей дымоходов – максимум одни сутки. А в УК решили попросту отключить проточные водонагреватели.

В результате директор УК решением мирового суда Авиастроительного района дисквалифицирован на 2 года. Судья, рассмотрев материалы дела, признал должностное лицо виновным в совершении административного правонарушения, учел, что часть 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ нарушалась директором неоднократно.

Кстати, в протоколе об административном правонарушении, где на нескольких листах описаны нарушения, он написал: «Не согласен».