Директора УК дисквалифицировали за плохое состояние вентиляционных каналов

news_top_970_100
Город
14 августа 2025  12:34
Автор:
Дмитрий Смирнов

Госжилинспекция РТ подала в суд, чтобы дисквалифицировать директора ООО «УК ЖКХ Авиастроительного района». Поводом послужили жалобы жителей домов №№4,14 по улице Годовикова, №27 по улице Челюскина, №8 по улице Тимирязева. Так, в ходе проверки инспекторов выяснилось, что УК не регулярно обследовала вентканалы и дымоходы – два вместо трех раз в год, сообщает пресс-служба ГЖИ РТ. 

Согласно Правилам и нормам №170 предельный срок устранения различных неисправностей дымоходов – максимум одни сутки. А в УК решили попросту отключить проточные водонагреватели.

В результате директор УК решением мирового суда Авиастроительного района   дисквалифицирован на 2 года. Судья, рассмотрев материалы дела, признал должностное лицо виновным в совершении административного правонарушения, учел, что часть 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ нарушалась директором неоднократно.  

Кстати, в протоколе об административном правонарушении, где на нескольких листах описаны нарушения, он написал: «Не согласен».

news_right_column_240_400
Новости
Сергей Демидов: Средняя зарплата в Алексеевском районе РТ достигла 77 тыс. рублей
Директора УК дисквалифицировали за плохое состояние вентиляционных каналов
Чемпионат Единой лиги ВТБ 2025/26 откроется матчем УНИКСа
«С вас 800 рублей, солнышко!»
Красота начинается со здоровья, или Зачем женщине нужен чек-ап организма
Красота начинается со здоровья, или Зачем женщине нужен чек-ап организма
От чего может кружиться голова?
Межсезонье в КХЛ: «Куньлунь» превратился в «Драконов», а лучший бомбардир сезона остался без работы
Межсезонье в КХЛ: «Куньлунь» превратился в «Драконов», а лучший бомбардир сезона остался без работы
Казань начался второй этап реставрации бывшего завода братьев Крестовниковых