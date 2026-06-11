Дизтопливо в Татарстане сильнее всего прибавило в цене за неделю

Специалисты Татарстанстата проанализировали ситуацию на рынке горючего в республике. В период с 25 мая по 1 июня на заправочных станциях региона изменилась стоимость всех видов нефтепродуктов. По данным ведомства, лидером подорожания стало дизельное топливо — его цена взлетела сразу на 96 копеек, достигнув 74,59 рубля за литр.

Бензиновые марки тоже подорожали, но не так значительно. АИ-92 прибавил 14 копеек и теперь стоит 62,57 рубля. АИ-95 вырос на 15 копеек — до 66,38 рубля. Премиальный АИ-98 увеличился в цене на 19 копеек, его отпускают за 91,16 рубля.

Для сравнения: в среднем по Приволжскому федеральному округу литр АИ-92 обходится в 63,04 рубля, АИ-95 — в 68,02, АИ-98 — в 92,88, а дизтопливо — в 76,20 рубля.

Стоит отметить, что по более свежим данным Росстата (неделя спустя), рост цен продолжился. АИ-92 поднялся до 62,97 рубля, АИ-95 — до 67,80 (+2%), АИ-98 — до 91,67, а дизельное топливо — до 75,44 рубля за литр. Таким образом, средняя стоимость литра бензина в республике увеличилась с 64,86 до 65,74 рубля.