Для многодетных семей из Казани выделят земельные участки в Верхнеуслонском районе

Министерство строительства Республики Татарстан утвердило выделение земельного фонда для обеспечения многодетных семей столицы региона. Согласно опубликованному приказу, участки общей площадью 370 тысяч квадратных метров будут размещены в селе Коргуза Верхнеуслонского района.

Проект межевания территории разрабатывается Институтом развития города Казани при финансировании из муниципального бюджета с завершением работ до конца 2025 года. Село Коргуза расположено в 55 километрах от столицы Татарстана, в 6 километрах от федеральной трассы М-12 "Восток".

Право на получение земельных наделов площадью от 6 до 20 соток имеют семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми (включая усыновленных, пасынков и падчериц). Обязательным условием является проживание одного из родителей на территории Татарстана не менее пяти лет. Программа не распространяется на иностранных граждан и семьи, уже воспользовавшиеся данной мерой поддержки.