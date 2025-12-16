Дорожная компания из РТ заключила контракты на 384 млн на бирже ЦТС

Компания «Велес», специализирующаяся на дорожном строительстве в Республике Татарстан, за 2025 год заключила на электронной торговой площадке «Биржа ЦТС» 46 договоров на общую сумму свыше 384 млн рублей. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Андрей Артамонов.

Сотрудничество с биржей компания начала в апреле текущего года. Использование цифровой площадки позволило существенно оптимизировать процесс закупок строительных материалов, в первую очередь щебня. Как отметил руководитель, электронный формат работы сократил время на поиск поставщиков и оформление сделок, а также упростил финансовое планирование в рамках проектов.

«Работа через электронную систему даёт возможность планировать расходы и формировать заявки в цифровом виде, что значительно повышает эффективность», — прокомментировал Андрей Артамонов.

Также он подчеркнул дополнительные преимущества площадки, такие как автоматизированный контроль финансовой устойчивости участников торгов и механизмы защиты от недобросовестных поставщиков. Участие в торгах осуществляется через личный кабинет без необходимости развёртывания дополнительной ИТ-инфраструктуры.

«Биржа ЦТС» является активно используемой площадкой в Татарстане: всего на ней зарегистрированы 140 организаций транспортно-дорожного комплекса. Совокупный объём заключённых через неё сделок по итогам 2025 года превысил 8 млрд рублей.