В Подмосковье подросток совершил нападение с ножом в школе, есть погибший

В школе, расположенной в посёлке Горки-2 Одинцовского городского округа, произошло вооружённое нападение на учащихся. По предварительной информации, ученик девятых классов напал с ножом на охранника и 10-летнего школьника. В результате нападения ребёнок от полученных ранений скончался, несмотря на усилия медиков. Состояние охранника и наличие других пострадавших уточняется.

По данным следствия, перед совершением нападения подросток распылил газовый баллончик в здании школы. Подозреваемый был оперативно задержан на месте происшествия и доставлен для проведения следственных действий. По предварительным данным, задержанный мог состоять в одном из деструктивных молодёжных течений.

Сразу после инцидента была организована эвакуация всех детей из здания образовательного учреждения.