В Татарстане заменят 675 лифтов до конца года благодаря федеральной программе

До конца 2025 года в Республике Татарстан планируется замена 675 лифтов в многоквартирных домах. Реализация программы стала возможной благодаря дополнительному финансированию в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Как сообщает Правительство РФ со ссылкой на региональное МинстройархЖКХ, средства на эти цели были выделены через механизм списания части бюджетных кредитов. По информации Фонда развития территорий, помимо Татарстана, аналогичным правом воспользовались ещё шесть регионов, а 36 субъектов планируют направить на обновление лифтового хозяйства средства, высвобождаемые при списании 2/3 кредитов.

Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что национальный проект носит беспрецедентный масштаб и охватывает около 728 тысяч многоквартирных домов, где проживает более половины населения страны. Программа капремонта направлена на обновление ключевых конструкций зданий, включая лифты, инженерные сети, кровли и фасады, для предотвращения их преждевременного износа. При этом он отметил необходимость наращивать темпы и качество работ.

Все регионы, где требуется модернизация лифтов, уже утвердили пятилетние планы при методической поддержке Минстроя России и Фонда развития территорий. Общероссийская цель — заменить порядка 97 тысяч лифтов до 15 февраля 2030 года, в том числе с применением новых финансовых механизмов.