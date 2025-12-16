От Абая до Тукая: диалог Казахстана и Татарстана продолжается

В семинаре, организованном Институтом Татарской энциклопедии и регионоведения им. М.Хасанова Академии наук РТ, приняли участие генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Искаков, депутаты сената парламента Республики Казахстан Нурия Ниязова и Жанна Асанова, полномочный представитель Республики Татарстан в Республике Казахстан Денис Валеев, ученые из Татарстана и Казахстана, представители Министерства образования и науки РТ, Министерства культуры РТ, Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан и Казахского национального университета им. аль-Фараби.

- Мы уделяем большое внимание гуманитарной связи между нашими регионами, - подчеркнул генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Искаков. - В Казахстане на базе Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева открылся научно-образовательный центр Института Каюма Насыри Казанского федерального университета. Мы открыли Центр казахского языка и культуры имени Абая в институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Это стало очень значимым фактом нашего сотрудничества. В Татарстане на сегодняшний день обучается 3344 студента из Казахстана, и я надеюсь, эта тенденция продолжится. Ярким событием стала презентация в Казани, в Национальной библиотеке РТ, сборника произведений Мухтара Ауэзова, переведенных на татарский язык. В прошлом году мы издали казахские народные сказки в переводе на татарский и башкирский языки. При поддержке Союза писателей РТ подготовили антологию современной казахской поэзии на татарском языке, а в Алматы была издана антология современного татарского рассказа на казахском языке. В прошлом году в Казанском федеральном университете открыли Центр Абая, а на пересечении улиц Назарбаева и Качалова открыли памятник Абаю Кунанбаеву - мыслителю, классику казахской литературы. Совсем недавно, в октябре, на сцене театра оперы и балета имени М.Джалиля театр оперы и балета имени Абая представил премьеру оперы «Хан Султан. Алтын Орда». Это тоже знаковое событие нашего сотрудничества.

Ерлан Искаков отметил, что следующий год обещает быть не менее насыщенным важными событиями. В 2026 году будет отмечаться 140-летие со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Казахстанский город Уральск тесно связан с судьбой Тукая. Не случайно этот город называют его духовной родиной. Здесь он прожил 12 лет и начал писать стихи. К этой дате запланировано множество торжественных мероприятий.

- Татары живут в Казахстане на протяжении многих веков. И сегодня там проживает более 200 тысяч татар. Казахи относятся к нам как к родному, близкому народу. Казахстан для нас - это территория возможностей, - отметил полномочный представитель Республики Татарстан в Республике Казахстан Денис Валеев. - Казанский университет еще во времена империи был образовательным центром по восточным языкам, и сегодня мы стараемся продолжать эту добрую традицию. Например, в Казанском энергетическом университете созданы консорциум с энергетическими вузами Казахстана и система подготовки специалистов-энергетиков с двойными дипломами. Естественно, на студенческой скамье формируются новые связи и закладывается основа для будущего сотрудничества в такой важной стратегической сфере как энергетика. К 140-летию Тукая Казахстан преподнес нам подарок - принято решение, что одна из улиц в центре Астаны будет названа именем Габдуллы Тукая. Торжественное открытие улицы предполагается в апреле 2026 года.

Участникам семинара была представлена книга «Казахстан и Татарстан: гуманитарные и культурные связи в прошлом и настоящем», подготовленная Институтом Татарской энциклопедии и регионоведения им. М.Хасанова АН РТ.

Директор института Эльмира Галимова напомнила, что в 2016 году был издан энциклопедический справочник, а в 2017 году - энциклопедия «Татары Казахстана», в которую вошли очерки о татарах, внесших вклад в развитие Казахстана. Новое издание создано при поддержке Генерального консульства Казахстана в Казани. В иллюстрированном подарочном издании представлены материалы о развитии историко-культурных отношений татар и казахов, многоплановом сотрудничестве наших народов в науке, образовании, промышленности, цифровых технологиях, культуре, туризме и других сферах.