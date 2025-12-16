В Казани состоялось официальное открытие двух новых поликлиник в активно застраивающихся микрорайонах. Учреждения, представленные главой Татарстана Рустамом Миннихановым, уже полностью обеспечены медицинскими кадрами. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Альмир Абашев.

Новый филиал Городской поликлиники №20, расположенный в жилом комплексе «Весна» Советского района, построен на улице Фикрята Табеева. Учреждение сможет оказывать помощь до 40 тысяч жителей близлежащих ЖК «Весна» и «Весна 2». Персонал для него подбирался поэтапно в ходе строительства, и по мере увеличения населения района штат будет расширяться.

В Приволжском районе, в ЖК «Волжские просторы», введена в эксплуатацию Детская городская поликлиника №11. По словам министра, потребности юного населения нового микрорайона в первичной медико-санитарной помощи на данный момент полностью удовлетворены. По мере роста числа прикреплённых пациентов в учреждении планируется открывать новые подразделения.

Выступая на церемонии, Рустам Минниханов подчеркнул приоритетность развития здравоохранения. «Всё должно быть направлено на улучшение здоровья наших граждан», — заявил он. Глава республики также отметил, что для оказания современной помощи важно оснащать новые учреждения передовым оборудованием.

Всего, по данным Минниханова, за последнее время в Татарстане было построено 53 и капитально отремонтировано 151 медицинское учреждение. Только в текущем году в рамках различных проектов было реализовано 282 объекта на общую сумму 6,3 млрд рублей.