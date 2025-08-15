Духовный фестиваль «ВЕРУЮ» соберет гостей в Нижнекамском районе

17 августа в поселке Красный Ключ пройдет VIII Межрегиональный фестиваль "ВЕРУЮ", объединяющий духовные традиции и народное творчество. Торжества начнутся с праздничной литургии в храме святого Иоанна Кронштадтского, где митрополит Казанский Кирилл и епископ Чистопольский Пахомий освятят новый Крещальный храм во имя Ксении Петербургской.

Особенностью нового храма стала уникальная купель для полного погружения во время таинства Крещения. Интерьер украшают росписи с библейскими сюжетами и образами святых.

С 11:00 праздник переместится на набережную Камы, где пройдут выступления творческих коллективов, ремесленная ярмарка и выставка, посвященная купеческой династии Стахеевых. Специальным гостем станет известная исполнительница духовной музыки Юлия Славянская.