Два человека погибли в ДТП на Оренбургском тракте в Казани

26 мая 2026  17:12

В столице Татарстана жертвами дорожной аварии стали двое граждан. Трагедия произошла 25 мая примерно в 13:30 в районе дома №95 по Оренбургскому тракту (по направлению к Танковому кольцу). Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Согласно предварительной версии, 69-летняя женщина за рулем автомобиля Honda не справилась с управлением, превысив скорость. Иномарка врезалась в опору ЛЭП. В салоне также находился 94-летний пассажир. Обоих пострадавших госпитализировали бригады скорой помощи.

На следующий день, 26 мая, стало известно, что водитель и пассажир скончались в больнице от полученных травм. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.

