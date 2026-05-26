С начала года в РТ задержали более трех тысяч нетрезвых водителей

26 мая 2026  16:39

На пресс-конференции в «Татар-информе» главный госавтоинспектор республики Рустем Гарипов сообщил, что за истекший период 2026 года сотрудники ГИБДД выявили 3 137 водителей, управлявших транспортом с признаками опьянения. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост. Профилактическая работа ведется жестко, особенно в аварийно-опасных районах.

За первое управление в нетрезвом виде предусмотрен штраф 45 тыс. рублей и лишение прав на 1,5–2 года. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность — вплоть до трех лет лишения свободы, а также возможна конфискация автомобиля. В 2025 году суд в республике конфисковал 360 транспортных средств.

