Два исторических здания Казани получили статус объектов культурного наследия

news_top_970_100
Город
16 октября 2025  11:07

В Казани два памятника архитектуры включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия России. Под охрану государства взяты Покровский храм 1703 года постройки и часовня храмового комплекса церкви Николы Нисского, возведенная в 1893 году.

Как сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия, новый статус предусматривает установление четких границ территорий исторических зданий на улице Баумана. Для определения точных линий охраны будут использованы современные методы спутниковой геодезии.

Это решение позволит усилить контроль за сохранностью архитектурных памятников и соблюдением всех требований при проведении реставрационных работ. 

news_right_column_240_400
Новости
Пешие прогулки помогают работе сердца
Пешие прогулки помогают работе сердца
В Казани 3 ноября пройдет «Ночь культурного единства» в Национальном музее
Подготовим к зиме ремонтантные культуры
Подготовим к зиме ремонтантные культуры
«Папа может все: и убраться, и обед приготовить!»
Легко ли быть отцом, или Зачем нужны уроки семьеведения в школах
Легко ли быть отцом, или Зачем нужны уроки семьеведения в школах
Два исторических здания Казани получили статус объектов культурного наследия
Александр Калери: Слишком самонадеянно считать, что мы во Вселенной единственные
Александр Калери: Слишком самонадеянно считать, что мы во Вселенной единственные
Искусственный интеллект и «домашка»: кто за и кто против
Искусственный интеллект и «домашка»: кто за и кто против