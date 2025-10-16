Два исторических здания Казани получили статус объектов культурного наследия

В Казани два памятника архитектуры включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия России. Под охрану государства взяты Покровский храм 1703 года постройки и часовня храмового комплекса церкви Николы Нисского, возведенная в 1893 году.

Как сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия, новый статус предусматривает установление четких границ территорий исторических зданий на улице Баумана. Для определения точных линий охраны будут использованы современные методы спутниковой геодезии.

Это решение позволит усилить контроль за сохранностью архитектурных памятников и соблюдением всех требований при проведении реставрационных работ.