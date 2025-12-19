Ольга Павлова: Запрос населения на физкультуру и спорт сегодня очень большой

Советник председателя общества «Динамо» РТ, член Общественной палаты РФ Ольга Павлова поделилась с корреспондентом «Казанских ведомостей» своими впечатлениями о прямой линии Президента РФ Владимира Путина.

- От качества и количества современных спортсооружений зависит качество жизни наших граждан, активное долголетие, демографическая ситуация и многое другое, — сказала Ольга Ивановна. — Люди должны заниматься спортом в современных условиях. Президент жестко обозначил, что долгострои спортивных объектов недопустимы. Это сигнал главам регионов: нужно ответственно относиться к планированию инфраструктуры для жизни, в том числе спортивной. Нельзя начинать новые объекты, не закончив старые. Особенно люди в сельской местности и дети не должны быть ограничены в правах по сравнению с городскими сверстниками. Владимир Владимирович погружен в тему и внимательно следит за развитием массового спорта. А без современных качественных объектов это невозможно. Положительный пример — Татарстан, где ежегодно открываются «умные площадки», различные манежи и комплексные спортивные сооружения. Это подтверждает статус Казани как спортивной столицы России. Социальная инфраструктура в небольших городах и поселках способствует уменьшению оттока населения. Люди хотят, чтобы их дети ходили в современные школы и занимались спортом, а сами граждане — круглогодично плавали в бассейне или ходили на гимнастику. Сегодня запрос населения на физкультуру и спорт очень велик.