Два проекта из Татарстана вышли в финал премии «Служение» и ждут голосования до 6 апреля

Два проекта из Татарстана вышли в финал III Всероссийской муниципальной премии «Служение». Проголосовать за них можно до 6 апреля включительно, сообщает пресс-служба ИА «Татар-информ».

В администрации столицы республики отметили: победе ключевых проектов, которые направлены на развитие местного самоуправления и улучшение качества жизни, поможет поддержка горожан.

Всего в этом году экспертный совет рассмотрел рекордное количество заявок — 63 397. В шорт-лист вошли 110 инициатив со всей страны, их распределили по 11 номинациям, по 10 проектов в каждой.

В номинации «Единство народов России – сила страны» участвует проект мэра Казани Ильсура Метшина «Казань. Единство в многообразии». В его рамках в городе реализуют несколько направлений:

— «Древо жизни» — проект, который знакомит зрителей с традициями и обычаями коренных народов Поволжья;

— фестиваль новой этнической культуры «Итиль» объединяет современных музыкантов, вокалистов, дизайнеров и театральных деятелей. Это место для культурного диалога и обмена опытом между соседними регионами;

— театрализованное представление «Голоса Казани» каждый год собирает тысячи людей. С балконов мэрии звучат песни и стихи классиков и современных авторов на русском и татарском языках;

— летний проект «Хәрәкәттә – бәрәкәт» («В движении – жизнь») объединяет любителей татарского танца на набережной озера Кабан. Профессиональные хореографы обучают желающих движениям татарского национального танца, ведущие проводят вечерние народные игры, а каждая встреча проходит под живую музыку;

— занятия детской театральной студии «Апуш» проходят полностью на татарском языке. Дети начинают говорить на родном языке без скучных уроков;

— обучающий сериал «Әминә» помогает детям учить язык с удовольствием: они поют песни, пересматривают выпуски и повторяют новые слова;

— проект «Гәүһәр» привлек профессиональных артистов, чтобы обучать школьников игре на народных инструментах и хореографии.

Еще одна инициатива из Татарстана, которая прошла в финал, — проект муниципального депутата Тукаевского района Валерия Тигра «Активная помощь воинам СВО на передовой и семьям воинов СВО».

Победителей определят по итогам народного голосования. Окончательное решение в апреле примет наблюдательный совет, который возглавляет первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Церемония награждения состоится 21 апреля в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России».

Всероссийская муниципальная премия «Служение» — это ежегодная награда для представителей муниципального сообщества России. Ее лауреатами становятся госслужащие, которые внесли большой вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни людей. Организатор премии — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ. Премия проводится по поручению президента Владимира Путина.