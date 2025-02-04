Эдуард Нагуманов рассказал, какими видами рака чаще всего болеют татарстанцы

В прошлом году в Татарстане впервые диагностировали рак у 19,4 тысячи человек, что на 7,2% больше, чем годом ранее. Эти данные озвучил главный онколог Министерства здравоохранения Республики Татарстан Эдуард Нагуманов на пресс-конференции в информагентстве «Татар-информ».

По словам специалиста, в структуре заболеваемости лидируют злокачественные новообразования толстой кишки (13,9%), меланома кожи (13,4%), рак молочной железы (11,7%), женских половых органов (9,2%), легких (9%) и предстательной железы (7,9%). Единственный вид онкологии, частота выявления которого снизилась, – это рак желудка, который занимает 5,4% в общей структуре заболеваемости.

Эдуард Нагуманов подчеркнул, что рост выявления онкологических заболеваний связан с активной диспансеризацией и профилактическими осмотрами. Благодаря этому опухоли чаще обнаруживают на ранних стадиях, когда симптомы еще отсутствуют, что значительно повышает шансы на полное излечение пациентов.

При этом показатель смертности от онкологических заболеваний в прошлом году увеличился незначительно – всего на 1,9%.