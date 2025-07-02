«Привидения», «Любовь к трем апельсинам» и новая версия «Вишневого сада»…

Эти премьеры и другие интересные события подготовил для зрителей Казанский академический русский Большой драматический театр им. В.И.Качалова.

Об основных итогах минувшего 234-го театрального сезона и планах на 235-й сезон рассказал художественный руководитель и директор театра Александр Славутский.

В завершившемся сезоне театр сыграл 366 спектаклей. Все они прошли при полном аншлаге - их посмотрели 153451 зритель. 18101 зритель побывал в театре по «Пушкинской карте».

Театр представил за сезон четыре премьеры: две по пьесам А.Н.Островского «Женитьба Бальзаминова» и «Свои люди», сказку «Поющий поросенок» и патриотический концерт «Цветущий май», посвященный 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

С 3 по 18 июня у качаловцев состоялись большие гастроли в столице Белоруссии Минске. Казанские актеры представили свои спектакли на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы.

На Пушкинском фестивале в Нижнем Новгороде театр представил «Пиковую даму». А в феврале, к 150-летию В.И.Качалова, театр провел международную научно-практическую конференцию «Качаловские чтения».

17 августа во дворе Присутственных мест Казанского кремля качаловцы представят патриотический концерт «Цветущий май» (12+). А 22 августа на сцене театра сыграют «Гамлета» (18+). Так театр Качалова откроет свой 235-й сезон.

Александр Славутский планирует возобновить спектакль по пьесе Чехова «Вишневый сад». Его перенесут на большую сцену и полностью поменяют актерский состав. Также зрители увидят обновленную версию «Квадратуры круга» по пьесе Валентина Катаева.

Илья Славутский в качестве режиссера работает над спектаклем «Привидения» по пьесе известного норвежского драматурга, основателя европейской «новой драмы», поэта и публициста Генрика Ибсена. Спектакль ставится на молодых актеров, выпускников ГИТИСа Анну Макарову и Алексея Кручинина.

Идут репетиции и спектакля «Любовь к трем апельсинам» по пьесе Михаила Светлова.

С 20 сентября по 29 октября Казань ждет знаменательное событие в культурной жизни - Четвертый Качаловский фестиваль. В эти дни на сцене Качаловского театра свои спектакли представят московский театр «Мастерская Петра Фоменко», Национальный академический театр имени Янки Купалы (г. Минск, Белоруссия), Национальный драматический театр России - Александринский театр из Санкт-Петербурга, Московский драматический театр им. А.С.Пушкина.