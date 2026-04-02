Эксперты Татарстана - о раскладе сил на грядущих выборах в Госдуму

Осенью 2026 года в России пройдут выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Политические партии уже начали подготовку к кампании. «Единая Россия» запустила предварительное голосование и собирает предложения для новой народной программы. Остальные партии также формируют свои стратегии. Всего в России право участвовать в выборах разного уровня имеют 19 политических партий.

Эксперты Татарстана собрались, чтобы обсудить, каким будет партийный баланс в новой Госдуме, какие инструменты выберут партии в борьбе за голоса и удастся ли избежать ухода кампании в сторону популизма.

Что изменится в конкуренции

Член Общественной палаты РФ от Татарстана Ольга Павлова отметила, что избирательная кампания уже меняет конфигурацию политической конкуренции. Ключевым становится не число партий, а качество их предложений и уровень ответственности перед избирателями.

По ее оценке, «Единая Россия» делает ставку на предварительное голосование и формирование народной программы. Такой подход она назвала управленчески выверенным, потому что он позволяет заранее проверить кандидатов и собрать содержательную повестку. Другие партии, по словам Павловой, будут искать собственные форматы работы — от протестной риторики до нишевых тем. Однако устойчивый результат, подчеркнула она, дают только системные решения.

Существенных изменений в составе парламента эксперт не ожидает. Базовый баланс, скорее всего, сохранится. При этом конкуренция внутри округов усилится, а избиратели все чаще будут ориентироваться на конкретных кандидатов, их опыт и позицию.

Павлова также указала на риск популизма. В условиях конкуренции у партий может возникнуть соблазн упрощать повестку и давать обещания без ресурсного обеспечения. Однако этот подход, по ее мнению, становится все менее эффективным. Общественный запрос сместился в сторону реалистичных решений с понятными источниками финансирования и сроками исполнения.

Доминирование и борьба за вторые места

Заведующий кафедрой международных отношений КФУ Андрей Большаков отметил, что партийная система не является ключевым элементом политического устройства, поскольку многие управленческие решения принимаются вне партийных рамок.

Он предположил, что в текущих условиях реформирование системы маловероятно. Идея распространить внутрипартийные процедуры, похожие на праймериз, на все парламентские партии остается дискуссионной. По его оценке, «Единая Россия» может сохранить доминирующее положение, а борьба за вторые позиции развернется между ЛДПР, КПРФ и «Новыми людьми». Вероятность серьезного изменения состава Госдумы он считает невысокой.

Большаков также отметил, что в публичной повестке, связанной с вопросами внешней политики и СВО, популизм будет ограничен. Зато в социально-экономических темах, а также в молодежной, культурной и региональной политике он может проявляться активнее. По итогам кампании, не исключил эксперт, «Единая Россия» сохранит статус доминирующей партии, а «Справедливая Россия» может показать более слабый результат по сравнению с предыдущим циклом.

Конкуренция и риски популизма

Первый проректор Казанского инновационного университета, депутат Госсовета Татарстана Игорь Бикеев отметил, что выборы 2026 года будут конкурентными. Основная борьба развернется за вторые позиции по числу мандатов между КПРФ, ЛДПР и «Новыми людьми».

Лидерство «Единой России», подчеркнул он, не ставится под сомнение благодаря организационным ресурсам и опоре на народную программу, которая ориентирована на широкий круг социальных задач.

Партиям придется искать собственные отличительные черты, поскольку повестка у многих из них схожа и ориентирована на патриотическую линию. Бикеев допустил риск усиления популистских заявлений, хотя выразил надежду, что избиратели уже научились критически относиться к простым обещаниям. Лозунги, способные вызвать общественный раскол, должны быть исключены из политической борьбы, добавил он.

Устойчивость и точечные изменения

Кандидат политических наук, доцент КФУ Евгения Храмова указала, что прогнозировать изменения партийного ландшафта сложно из-за исторической специфики его формирования.

В целом система выглядит устойчивой, однако постепенно меняется за счет притока новых участников — молодежи, представителей управленческих структур, бизнеса, а также участников и ветеранов СВО. По ее мнению, в краткосрочной перспективе радикальной перестройки партийной системы ожидать не стоит, возможны лишь точечные изменения форматов работы партий.

Храмова также считает, что основными инструментами партий в кампании останутся традиционные методы работы с избирателями. А риски популизма в современных условиях снижаются. Российское общество, по ее оценке, стало более зрелым и политически социализированным, чем в 1990-е годы, поэтому безответственные обещания уже не дают прежнего эффекта.