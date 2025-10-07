Эпидситуация в Татарстане остается стабильной

Однако, по заверениям специалистов, поводов для паники нет: ситуация остается стабильной и полностью соответствует ожиданиям для этого времени года.

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина и главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

За минувшую неделю в республике было зарегистрировано 15437 случаев заболевания ОРВИ. Как сообщила Любовь Авдонина, этот показатель находится на уровне предыдущей недели и не превышает данные аналогичного периода прошлого года. Эпидемиологические пороги не превышены.

- Мы идем ровно и стабильно в этой ситуации, - подчеркнула эксперт. - Превышение эпидемических порогов не наблюдается.

Сейчас среди татарстанцев циркулируют в основном вирусы негриппозной природы, лидером среди которых является риновирус, известный своим классическим набором симптомов: насморк, заложенность носа, першение в горле.

Хорошие новости касаются и ситуации с COVID-19. За последнюю неделю зафиксировано 256 случаев заражения, что на 13,5% меньше, чем неделей ранее, и в 2,6 раза ниже, чем в прошлом году. Заболевание в подавляющем большинстве случаев (около 98%) протекает по типу обычной ОРВИ. Среди циркулирующих штаммов по-прежнему доминируют омикрон и его подвид стратус.

Пока грипп не вступил в свои права, у жителей республики есть возможность обезопасить себя с помощью вакцинации. Прививочная кампания стартовала в августе, и на сегодняшний день прививки уже сделали более 955 тысяч человек - это около 24% населения республики.

- В принципе, темпы неплохие, - заметила Любовь Авдонина. - Октябрь - как раз тот месяц, когда еще благоприятно вакцинироваться, поскольку на выработку иммунитета уходит минимум 7 - 14 дней.

Всего в этом сезоне планируется привить 60% населения - более 2,4 миллиона человек. Для этого в республику уже поступило свыше 1,2 миллиона доз вакцин.

Мобильные пункты вакцинации у станций казанского метро, где привились более 18 тысяч человек, уже закрыты из-за похолодания. Медики сочли, что раздеваться на улице для осмотра перед уколом небезопасно. Теперь сделать прививку можно в поликлиниках или с помощью выездных бригад на предприятиях.

- Идеальным и самым быстрым вариантом было бы прийти самим в поликлинику и вакцинироваться, - советует Дмитрий Лопушов.

Вакцинация активно проводится в детских садах и школах, но только после сбора подтверждений о согласии от родителей. Дмитрий Лопушов также дал несколько важных советов, развеяв распространенные мифы о вакцинации. Он призвал жителей не гнаться за какой-то конкретной маркой вакцины, пояснив, что все доступные в Татарстане препараты - «Флю-М», «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри» - содержат актуальные штаммы вируса гриппа и являются эффективными.

Отдельно эпидемиолог опроверг устоявшееся мнение родителей о необходимости месячного перерыва между разными прививками у детей. По его словам, если ребенок недавно получил плановую вакцину, например, от коклюша или дифтерии, то уже через несколько дней его можно прививать от гриппа - это не является противопоказанием.

Эксперты также сообщили об улучшении ситуации с другими инфекциями. Благодаря массовой «подчищающей» иммунизации заболеваемость корью в республике снизилась в четыре раза по сравнению с осенью прошлого года. План по вакцинации более 31 тысячи человек выполнен на 90%.

Сезон клещевой активности официально завершен. Всего за теплый период года с укусами клещей к медикам обратились почти 13 тысяч человек (на 5% больше, чем в 2024 году), было зарегистрировано 22 случая боррелиоза и пять случаев клещевого энцефалита.

На 31% снизилась и заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Однако ее сезонность продолжается до конца года, так как грызуны-переносчики начинают приближаться к жилью человека. Дачникам рекомендовали перед зимней консервацией участков обязательно разложить приманки от грызунов.