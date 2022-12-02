Мобильные и несемейные: как и зачем развитие Казань будут подстраивать под поколение Z?

Казань занимает третье место по комфорту для жизни молодежи в России, а 50% приезжих студентов остаются здесь жить, свидетельствуют опросы. Эти студенты принадлежат поколению Z — они не привязаны к семье, у них нет детей и они имеют другие потребности, нежели предыдущие поколения.

Казань как для 150 тыс. студентов

Форум начался с того, чтобы выяснить, кто же это такие – представители поколения Z? Как они влияют на все окружающее нас пространство и как развивается архитектура, исходя из их потребностей.

Поколение Z — это люди, которые не привязаны к месту, для них очень важно качество жизни, комфорт и мобильность, причем не только в пределах своего города и страны, но и мира.

Открытие архитектурно-строительного форума «Казаныш»

Как показывает практика, в России есть города для очень комфортной жизни, но развивать свой потенциал молодежи там сложно. Также есть и города, где себя можно проявить быстро, однако без условий городского комфорта. Казань как город, где живет больше 150 тыс. студентов, должна объединить комфорт и возможности самореализации молодежи.

Чтобы выяснить, чего от города ждет молодежь, главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина вместе со своей командой провели исследование, где участвовали больше 500 человек.

По итогам исследования, 65% опрошенных работают в центре, 30% — рядом с местом проживания. При этом желание жить у реки или у леса у людей есть. Есть запрос на развитую систему общественного транспорта, пешеходную связанность, возможность безопасного перемещения на альтернативном транспорте. Согласно полученным данным, 60% молодежи имеют индивидуальный альтернативный транспорт, то есть не автомобиль.

Новая Казань — коворкинги, арт-пространства, гастрорынки

Ильсияр Тухватуллина рассказала, что важно для комфорта молодого поколения. В первую очередь, это альтернативное жилье и пространства — коворкинги, технопарки, арт-пространства, гастрорынки.

«В мире есть много примеров, когда в одном здании находится коворкинги, кафе, жилые квартиры и школа. Любой человек может приехать и поселиться там временно. Обычно такие пространства появляются на стыке центра города и его периферии», — рассказала архитектор.

Макет нового жилого района в Казани

Площадками для развития стартапов могли бы стать центральные тепловые пункты. Такие локации ценны тем, что они находятся внутри жилых кварталов. Там не будет магазинов, которые ранней доставкой продуктов будут беспокоить жителей. Там будут спортивные залы, библиотеки, коворкинги и места для самореализации молодежи.

Также в Казани есть больше 20 рынков, где кипит жизнь. Их тоже можно сделать более современными, с зоной для детей, зоной для работы и отдыха. Это привлечет молодежь в локации.

Макет нового жилого района в Казани

Апарт-отели — еще одна возможность для привлечения новых жителей в город. Аренда жилья помогает быть мобильными, позволяет несколько месяцев пожить в одном месте, например, в центре города, а потом в тишине на природе. В Казани таких мест практически нет, но это должно стать толчком для развития.

Проектов для преобразования Казани много, и по словам эксперта, скорость их реализации зависит от финансирования. Обычно несложные проекты разрабатываются 2-4 месяца, рабочая документация тоже оформляется за достасточно короткий срок – 7-9 месяцев. А реализация уже длится 1-3 года.

«Молодежь не задумывается о приобретении жилья»

Всего в форуме принимают участие 500 спикеров, среди них архитекторы, дизайнеры, менеджеры архитектурных и строительных компаний, застройщики.

Денис Колокольников, основатель и управляющий партнер RPG рассказал слушателям о ценностях и запросах поколения Z. Его компания занимается консультацией архитектурных и строительных компаний, поэтому он поделился рабочим опытом.

«Поколение Z сейчас не сильно задумываются о том, чтобы приобретать жилье, но через 3-5 лет они станут ключевыми покупателями. Это поколение внесло большой вклад в цифровизацию, экологичность, мобильность», — рассказал спикер.

Лекция на форуме «Казаныш»

Поэтому все, что строится сейчас, должно быть ориентировано на молодежь. Нынешнему поколению важно, чтобы их дом был совмещен с офисом. Один из примеров — это офисный первый этаж, а остальные — жилые. У нынешней молодежи жизнь характеризуется активным развитием новых социальных связей, отсутствием ограничений и поиском новых впечатлений и эмоций, но тем не менее, важно обеспечить потребление «на ходу».

Архитекторы также подчеркивали, что нынешнее поколение — это про эстетику, экологичность и баланс пространства, то есть всем нужны зоны уединения и зоны активного общения. Это профессионалы и воплощают в жизнь.

Что даст форум для развития Казани

Архитектурный форум — это поиск новых идей и предложений, где молодые специалисты, чей возраст в основном не превышает даже 35 лет, делятся своим опытом проектирования новых зданий для молодого поколения.

«На форуме налаживается огромное количество связей, потому что в интернете или по одному портфолио невозможно понять, как работает команда. Здесь же застройщики и архитекторы находят друг друга», — говорит о мероприятии Тухватуллина.

Форум «Казаныш» в Урам парке

Прошлогодний форум был посвящен повышению статуса профессии архитектора, повышению взаимодействия между архитекторами и застройщиками.

«После этого мероприятия у нас начали реализовываться новые проекты. Мы говорили о том, что архитекторы должны отстаивать свои решения, потому что от его профессионализма зависит то, какое качество среды будет вокруг. И если они реализуют только желания застройщика, то ничего хорошего из этого не получится. За год ситуация у нас изменилась кардинально, положительные результаты есть», – заключила главный архитектор Казани.

Также, по словам Тухватуллиной, увеличилось и количество застройщиков: если два года назад все вели переговоры долго, то сейчас среди них началась конкуренция. Ну а физические итоги форума «Город для молодежи» мы увидим примерно через три года.