Фарит Мухаметшин проголосовал на выборах Раиса РТ

Республика
14 сентября 2025  10:17
Автор:
Дмитрий Смирнов
Автор фото: Фарит Муратов

Около 9 утра на избирательный участок №43, расположенный в казанском лицее №116, пришел председатель Государственного Совета РТ Фарит Мухаметшин с супругой, чтобы отдать свой голос на выборах Раиса РТ и муниципальных депутатов.

Также он прокомментировал ход голосования: «Настроение хорошее, и день сегодня прекрасный, солнечный. Очень энергично прошла агитационная кампания».

«Для нас выборы – это как праздник: прийти на избирательный участок, отдать свой голос за того, кто заслуживает, кому доверяешь, повстречаться, пообщаться. Это хорошая татарстанская традиция, так что с успешным началом!» – сказал спикер татарстанского парламента.

Во время своего краткого пребывания на избирательном участке Мухаметшин успел пообщаться не только с журналистами, а и с членами избирательной комиссии и наблюдателями. Он пожелал им продуктивной работы.

