ФАС обязала Wildberries и Ozon изменить правила скидок до конца февраля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от маркетплейсов Wildberries и Ozon до 28 февраля 2025 года внедрить механизм, при котором скидки на товары будут возможны только с согласия продавцов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ФАС подчеркнули, что маркетплейсы должны создать прозрачную систему участия продавцов в акциях, включая автоматические скидки, и уведомить об этом регулятора. Ранее компании уже вносили изменения в правила проведения распродаж, позволяющие автоматически включать товары в акции. Однако, как пояснили в службе, такие действия ограничивают права предпринимателей управлять ценами на свою продукцию и несут для них существенные риски.

В случае невыполнения предписаний в установленный срок ФАС готова возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Представители Wildberries и Ozon заявили, что внимательно изучат требования регулятора.

«Мы строим свою работу на исполнении требований ФАС как добросовестный участник рынка. Wildberries внимательно изучит предупреждение, как только оно поступит в наш адрес», – отметили в компании.

«Мы изучим обращение ФАС и с вниманием отнесемся к требованиям регулятора. Мы на постоянной основе сотрудничаем с ведомством и продолжим диалог для решения спорных вопросов и сохранения прозрачных рыночных условий», – прокомментировали в Ozon.

Напомним, что в ноябре 2024 года ФАС начала рассматривать практику автоматического установления скидок маркетплейсами на предмет нарушения закона о защите конкуренции. Тогда же член общественного совета при ФАС Алексей Кожевников обратился к главе службы Максиму Шаскольскому с просьбой проверить автоакции маркетплейсов, которые предусматривают скидки на товары за счет продавцов, сообщает РИА Новости.