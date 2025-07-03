«Праздник родословной» приглашает казанцев в парк «Елмай»

С 1 по 8 июля в Татарстане проходит семейная неделя. Она приурочена ко Дню семьи, любви и верности, который в России отмечается 8 июля.

Фото: Фарит Муратов

Всего в программе предусмотрено более 600 праздничных мероприятий. Как сообщила начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ, а также региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» Эльвира Ахметова, программа довольно обширна, причем будут охвачены все районы и города республики. Локации используются самые разные: ДК, парки, молодежные центры, пришкольные лагеря, библиотеки, кафе и даже редакции газет. Среди реализуемых в рамках семейной недели проектов - уличные концерты с участием семей районов, викторины, турниры, мастер-классы, фотовыставки, конкурсы, а также иные интерактивные площадки. Слоган праздника - «Татарстан - территория счастливых семей», поделилась Ахметова.

В нескольких загсах уже проходят торжественные вручения свидетельств о рождении, имянаречения, поздравления семей юбиляров, праздничные регистрации браков, а также уроки семьи. Начались семейные посиделки, знакомства с семьями «Безнең урам гаиләләре», вечера отдыха. В парках республики работают творческие мастерские для детей и родителей, в рамках которых можно сделать сувениры и поделки своими руками. Гостям подарят ромашки - символ Дня семьи, любви и верности.

Одно из главных мероприятий семейной недели - «Праздник родословной», он пройдет в эту субботу, 5 июля, в большом детском парке «Елмай». Там все желающие смогут получить консультации специалистов по составлению генеалогического древа. Кроме того, предусмотрены лекции экспертов-генеалогов, которые начнутся примерно в 14 часов. Директор фестиваля «Праздник родословной» Диана Салахова сообщила имена лекторов. Это такие мастера, как Назип Наккаш, Рамиль Габдрахимов, Светлана Агапова и Диляра Гафиятуллина.

Также здесь пройдет детский Сабантуй, будет работать спортивная площадка. В зоне «Дәү әнидә кунакта» («В гостях у бабушки») состоится конкурс детских рисунков на семейную тему, при этом подарок получит каждый ребенок.

В 16 часов в «Елмае» 12 пар, которые прожили вместе не менее 20 лет, получат медали. А всего за период проведения семейной недели в Татарстане вручат 70 медалей «За любовь и верность» супружеским парам.

Завершится все 5 июля праздничным концертом. Праздник продлится до 9 вечера.

По словам директора Института истории им. Шигабутдина Марджани Радика Салихова, в настоящее время наблюдается масштабное движение по изучению своей родословной. «Люди собирают информацию о своих предках. Работа ведется на научно-документальной, исторической основе. Архивы Татарстана предоставляют документы для более глубокого изучения рода. Желающие узнать историю рода еще глубже могут обратиться за более старыми документами в Российский государственный архив древних актов в Москве», - отметил он.

Непосредственно в День семьи, любви и верности, то есть 8 июля, в Казани на территории храма священномученика Кирилла, митрополита Казанского, расположенного на ул. Чистопольской, 30, пройдет праздничная литургия. Затем примерно в 11 часов состоится возложение цветов к памятнику Петру и Февронии Муромским, позднее - концерт коллективов из Дома дружбы народов РТ. Днем на территории храма будет работать ярмарка, а также пройдут мастер-классы.

Председатель епархиального отдела по вопросам семьи, защите отцовства, материнства и детства Казанской епархии Ярослав Петрущенков рассказал, что праздник будут отмечать и в его приходе в селе Кощаково Пестречинского района в субботу, 12 июля. На 10 утра запланирован молебен. А затем в 11.00 начнется праздничная семейная программа.

