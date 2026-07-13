Фестиваль «Мечтатели» в Болгаре: от воздушных змеев до управления дронами

На территории объекта ЮНЕСКО в Великом Болгаре открылся первый Всероссийский фестиваль воздушных змеев и авиамоделирования «Мечтатели. Начало». Мероприятие продлится до 14 июля, вход для посетителей свободный.

В программе – интерактивные площадки: соревнования дронов, симуляторы полётов, лекции по устройству БПЛА. Центр «Пересвет НВП» воссоздал пункт управления FPV-дроном и организовал VR-реконструкцию водружения Знамени Победы. Издательство «Фолиант» проводит мастер-классы по созданию комиксов и подготовило 500 заготовок змеев для массового запуска.

Главное событие – одновременный запуск более 300 воздушных змеев над памятниками Болгара. Также работают мастерские для детей от 4 лет, ярмарка, семейная площадка с историческими играми и лучным тиром, образовательные лекции и палаточный лагерь на 700 мест. Организатор – при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и Болгарского музея-заповедника.