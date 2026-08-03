В Нижнекамске подростки сразятся за звание чемпионов Мобильной Лиги Первых

14 и 15 августа на площадке Дома Первых пройдет масштабный турнир по мобильным играм — Мобильная Лига Первых. Это не просто соревнование, а уникальная возможность для подростков со всего Татарстана проявить себя в виртуальном пространстве, обрести новых друзей и побороться за солидный денежный приз.

Организаторы приглашают команды из пяти человек в возрасте от 14 до 18 лет. Главной ареной сражений станет популярный шутер Standoff 2, где важны не только реакция, но и умение выстраивать сложную тактику. Каждый матч пройдет в формате 5 на 5, а продолжительность одного напряженного раунда составит от 40 до 60 минут — этого времени достаточно, чтобы показать всё, на что способна команда. Участников ждет двухэтапная система: 14 августа пройдут отборочные игры, по итогам которых в финал выйдут только 8 сильнейших коллективов. Уже 15 августа в гала-турнире определится абсолютный победитель нижнекамского этапа.

Особенность Мобильной Лиги Первых в том, что она стирает границы между онлайном и реальной жизнью. «Мы создаем пространство, где подростки не просто сидят в гаджетах, а общаются лицом к лицу, заводят полезные знакомства и учатся работать в команде под давлением зрителей», — отмечают организаторы. Кстати, поддержка болельщиков приветствуется: участники могут привести друзей и родных, чтобы разделить азарт игры. Для комфорта гостей на квалификационном этапе будут оборудованы специальные игровые станции.

Регистрация для всех желающих из любого уголка Татарстана открыта до 12 августа 17:00 по ссылке в официальных источниках. Организаторы предусмотрели и помощь тем, у кого пока нет полной пятерки: создан специальный чат для поиска сокомандников, где можно найти единомышленников и собрать боеспособный состав.

Напомним, что Мобильная Лига Первых стартовала в Татарстане в начале 2026 года. Первый турнир прошел весной в Бугульминском районе, собрав 12 команд, которые показали высокий уровень подготовки.