Фестиваль военно-исторической реконструкции «Соколка» пройдет 23 и 24 августа

23 и 24 августа в Верхнеуслонском районе в седьмой раз состоится фестиваль военно-исторической реконструкции «Соколка». Вход на него свободный.

Заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила: в этом году будет еще больше интерактивных мероприятий, чтобы все гости реконструкции не только услышали и увидели, но и сами окунулись в атмосферу.

Заведующий отделом научно-экспозиционной реконструкции Национального музея РТ, режиссер-постановщик реконструкции Владислав Хабаров проинформировал, что основная реконструкция будет посвящена теме Гражданской войны.

На горе Соколке, пояснил он, в 1918 году решалась судьба Казани.

- Главная реконструкция в этот раз будет посвящена боям, которые вела сформированная в Казани в 1920 году ударно-огневая бригада, - продолжил Хабаров. - Это было важное сражение в истории Гражданской войны.

В реконструкции примут участие около 200 человек. Увидеть ее можно будет 24 августа в 2 и 3 часа дня.

Исполнительный директор Российского военно-исторического общества РТ, организатор фестиваля «Соколка» Тимур Камалетдинов сказал, что фестиваль пройдет в течение двух дней. Суббота будет посвящена истории развития нашего воинства начиная со времен основания Волжского пути.

23 августа в 12.30 начнется концерт. Выступят ансамбль «Грильяж», Наргиза Юзмухаметова, студенты Казанского музыкального колледжа им. Аухадеева, Kris Tina, квартет «Ярмарка» и хедлайнер фестиваля «Медвежий угол».