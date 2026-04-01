Фонд «Защитники Отечества» в Татарстане помог ветерану СВО с тренажером и адаптацией жилья

В татарстанском филиале фонда «Защитники Отечества» помогают ветеранам специальной военной операции вернуться к обычной жизни. Для этого используют в том числе современные средства для реабилитации и адаптации. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

За социальным координатором из Атнинского района закреплен ветеран СВО Алексей Павлов. Он служил снайпером в мотострелковых войсках. Во время участия в спецоперации Алексей выполнял разные задачи: вывозил раненых товарищей с поля боя, удерживал позиции на самых сложных участках фронта. Во время одного из боевых заданий он получил тяжелое минно-взрывное ранение. Когда Алексей вернулся домой, он обратился в фонд за социальной помощью. Вместе с координатором они предприняли важные шаги: провели специальную комиссию, чтобы приспособить жилье под нужды ветерана, а также выдали ему реабилитационный тренажер — шведскую стенку с набором гантелей. Социальный координатор рассказал, что сейчас Алексей ведет активный образ жизни. Он участвовал в «Спортивном Кубке Раиса Республики Татарстан», и его команда по волейболу заняла там первое место.

В фонде добавили, что такую поддержку получают не только Алексей Павлов, но и другие ветераны из разных районов республики. Тренажеры также выдали еще шестерым участникам СВО из Нижнекамского, Балтасинского, Зеленодольского и Альметьевского районов. Все эти мероприятия проходят в рамках государственной программы «Спорт России».