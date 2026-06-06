ГАИ предупредила о перекрытии двух улиц в Казани из-за VK Fest

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Город
6 июня 2026  11:46
Автор:
Владислав Косолапкин

Госавтоинспекция Казани сообщила о временных ограничениях движения в связи с проведением фестиваля VK Fest. Ограничения вводятся с 20:00 6 июня и продлятся до 7:00 8 июня.

Движение и парковка автомобилей будут полностью запрещены на двух участках:

на улице Сибгата Хакима в обоих направлениях — от улицы Декабристов до улицы Абсалямова;

на улице Бондаренко в обоих направлениях — от улицы Солдатской до улицы Сибгата Хакима.

Водителей просят заранее планировать маршруты, а также соблюдать требования дорожных знаков и указания регулировщиков. Ограничения связаны с обеспечением безопасности гостей и участников масштабного городского фестиваля.

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