В Республике Татарстан утвержден календарь охоты на 2026 год

Госкомитет РТ по биоресурсам опубликовал календарь любительской и спортивной охоты на предстоящий год. Документ регламентирует добычу копытных, пушных зверей и пернатой дичи по сезонам.

Копытные

На лося (все группы) можно охотиться с 15 сентября по 10 января, на взрослых самцов — с 1 по 30 сентября. Косулю разрешено добывать с 1 октября по 10 января, взрослых самцов — с 20 августа по 20 сентября. Кабан доступен для охоты с 1 июня по 28 февраля.

Пушные

Волка можно добывать с 1 августа по 31 марта, зайца-русака, лисицу, енотовидную собаку — с 15 сентября по 28 февраля. Барсук открыт с 15 августа по 31 октября, бобр — с 1 октября по 28 февраля. Куница, норка, хорь и рысь — с 15 октября по 28 февраля.

Охота на зайца-беляка и выдру запрещена — виды внесены в Красную книгу РТ.

Пернатая дичь

Весной селезней с подсадными утками можно добывать с 4 апреля по 6 мая, водоплавающую дичь — с 11 по 20 апреля, боровую — с 18 по 27 апреля.

Осенью охота на водоплавающую и болотно-луговую дичь открыта с 5 сентября по 5 декабря, на боровую — по 5 января. Летом с подружейными собаками разрешена охота на болотно-луговую дичь с 25 июля, на водоплавающую — с 22 августа.

Серую ворону можно добывать в те же сроки, что и других пернатых.

Напомним, за охоту без разрешения грозят штрафы до 50 тысяч рублей.