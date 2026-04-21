Гарантийная поддержка помогла предпринимателям РТ привлечь 1,8 млрд рублей заемных средств

21 апреля 2026  17:45

В первом квартале 2026 года около 70 бизнесменов республики воспользовались поручительствами Гарантийного фонда при Министерстве экономики РТ. Общий объем поддержки превысил 330 млн рублей, что позволило предпринимателям привлечь порядка 1,8 млрд рублей кредитных и лизинговых средств. Меры реализуются в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Чаще всего за поручительствами обращались представители сферы услуг — медицинских центров, предприятий общепита, мастерских по ремонту техники. Существенные объемы поддержки также получили производственные компании и аграрии.

Фонд предоставляет поручительства тем, у кого недостаточно собственного залогового обеспечения. Максимальная сумма на одного заемщика достигает 100 млн рублей, на группу связанных компаний — до 120 млн рублей (при инвестиционных целях). Вознаграждение за поручительство для приоритетных отраслей составляет 1% годовых от суммы гарантии, для остальных — 1,5%. Узнать подробнее о мерах поддержки можно через Единый контакт-центр.

