Газовики РТ призывают отказаться от бумажных платежек

В компании «Газпром трансгаз Казань» всерьёз рассчитывают, что со временем абоненты полностью перейдут на цифровой формат оплаты. Как заявил на пресс-конференции замгендиректора по экономике и финансам Руслан Фатхлисламов, бумажные квитанции – пережиток, который пора оставить ради экологии, экономии и удобства.

На сегодняшний день электронными квитанциями уже пользуются 550 тысяч татарстанских абонентов, и эта цифра, по мнению газовиков, будет только расти. Всё необходимое для перехода уже есть: мобильное приложение и личный кабинет позволяют хранить архив начислений, передавать показания счётчиков и оплачивать счета без комиссии. Отдельные банки, кстати, тоже подключились – теперь они предоставляют место для хранения электронных платёжек в своих сервисах.

Расширенным функционалом приложения сегодня охвачено более 660 тысяч пользователей – это 40% от всех абонентов. Через него можно не только платить, но и заключать договоры на поставку газа и техобслуживание, а также оперативно получать консультации. Кроме того, компания запустила чат-бот в мессенджере Макс – он синхронизирован с основной платформой и позволяет выполнять те же операции: передавать показания, оплачивать, скачивать квитанции и отслеживать начисления. В компании признают, что до полного отказа от бумаги пока далеко, но называют это своей целью и мечтой.