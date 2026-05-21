Глава Минэкологии РТ поздравил полярников с профессиональным праздником

Министр экологии РТ Азат Зиганшин обратился к ветеранам и действующим специалистам полярных исследований, назвав их людьми несгибаемой воли. Он отметил, что День полярника — это дань уважения тем, для кого суровые условия Арктики стали домом и местом ежедневного подвига.

Зиганшин подчеркнул вклад российских ученых, геологов, строителей, летчиков и моряков в освоение полярных территорий. Десятки экспедиций, современные станции и платформа «Северный полюс» — результат их самоотверженного труда. Министр также напомнил, что среди полярников есть и уроженцы Татарстана, которые достойно несут вахту в экстремальных условиях.

Особо была отмечена экологическая миссия полярников: защита хрупкой экосистемы Арктики и Антарктики, сохранение экологического баланса планеты.

В завершение Зиганшин пожелал всем причастным крепкого здоровья, тепла близких и новых открытий.