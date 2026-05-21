На «Каравон-2026» в Лаишевском районе ожидают до 20 тысяч гостей

В субботу, 23 мая, село Никольское в Лаишевском районе вновь станет точкой притяжения для ценителей живой старины. Организаторы ожидают до 20 тысяч посетителей.Здесь с размахом пройдет ежегодный русский народный праздник «Каравон» (0+). Организаторы ожидают до 20 тысяч посетителей. Кстати, впервые его официально начали отмечать в 1993 году.

Гулянья стартуют в 10 утра и обещают быть насыщенными вплоть до 17 часов.

Название праздника говорит само за себя: в переводе со старославянского «каравон» означает «хоровод». История этого уникального действа насчитывает более трех столетий, а его кульминацией неизменно становится главный обряд - хождение утиным шагом на знаменитой Хороводной поляне села.

Торжественное открытие с театрализованным прологом запланировано на 11.00. Спустя 20 минут гостей ждет официальное приветствие, а затем церемония награждения. Основной музыкальный марафон развернется с полудня примерно до 16.40: на нескольких сценах выступят лучшие самодеятельные коллективы Татарстана и регионов России, а с 14.35 до 15.00 состоится концерт специального приглашенного гостя - поп-фолк-певицы Влады Мирави. А всего должны показать свое мастерство в разных точках «Каравона» более 200 коллективов.

Однако главная магия «Каравона» кроется не только на сцене, но и в атмосфере полного погружения в быт и культуру предков. Весь день для гостей будет открыт «Город мастеров», где ремесленники презентуют искусство лозоплетения, ткачества, гончарного дела и резьбы по дереву. На площадке старинных игр можно будет проверить ловкость и память за бирюльками или тавлеями, а любители активного отдыха смогут сыграть в традиционную лапту, клюшкование или веревочные игры вроде «Змеи и орла».

Не забудут и про самых юных. Особого внимания заслуживает городок старинных русских аттракционов «Закрутиха» с маховыми и рядными качелями, а также военно-исторический лагерь XVII века, воссоздающий дух ратной истории.

Желающие освоить азы ковки металла смогут заглянуть на «Кузнечный двор», а ценительницы рукоделия найдут вдохновение на выставке вышивки «Полотенце в истории русской семьи». Территорию праздника также украсят интерактивный уличный театр и фестиваль резьбы по дереву. Администрация Лаишевского района обещает вернуть полюбившуюся гостям праздника ладью для катания по речке.

Предусмотрено восемь автобусных рейсов от Центра уникального мастерства и станции метро «Проспект Победы» начиная с 7.45 и восемь обратных рейсов из Никольского начиная с 14.00.

Желающим посетить Никольское в субботу стоит поторопиться. При хорошей погоде здесь ожидается более 20 тысяч гостей. Проголодавшимся гостям предложат отведать блюда русской национальной кухни, приготовленные на открытом воздухе. Завершится день большим хороводом, который объединит всех гостей.

Кстати, на площадке ЦУМа будет организована прямая трансляция с праздника на большом экране.