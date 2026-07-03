Глава МВД поощрит челнинских автоинспекторов за спасение людей при взрыве газа

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился наградить сотрудников Госавтоинспекции Набережных Челнов, которые проявили мужество при пожаре в многоэтажке на проспекте Мира. ЧП случилось 28 июня после взрыва газа в одной из квартир.

Услышав хлопок, инспекторы Алексей Сабиров и Максим Даянов немедленно выдвинулись к месту. Сабиров первым проник в задымлённый подъезд, начал выводить жильцов и разбирать завалы на лестничных клетках. Вскоре к нему присоединился лейтенант Ильгиз Шамсутдинов, возвращавшийся после ночной смены. Даянов тем временем организовывал эвакуацию снаружи и помогал пострадавшим выбраться из здания.

Благодаря слаженным действиям полицейских из огня удалось спасти семерых взрослых и одного ребёнка. Сам Алексей Сабиров отравился продуктами горения и был доставлен в городскую больницу № 2.

Также по распоряжению Колокольцева поощрят сотрудников ГАИ из Адыгеи и Белгородской области, которые отличились при аналогичных пожарах.