Глава МВД поощрит челнинских автоинспекторов за спасение людей при взрыве газа

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Республика
3 июля 2026  15:03

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился наградить сотрудников Госавтоинспекции Набережных Челнов, которые проявили мужество при пожаре в многоэтажке на проспекте Мира. ЧП случилось 28 июня после взрыва газа в одной из квартир.

Услышав хлопок, инспекторы Алексей Сабиров и Максим Даянов немедленно выдвинулись к месту. Сабиров первым проник в задымлённый подъезд, начал выводить жильцов и разбирать завалы на лестничных клетках. Вскоре к нему присоединился лейтенант Ильгиз Шамсутдинов, возвращавшийся после ночной смены. Даянов тем временем организовывал эвакуацию снаружи и помогал пострадавшим выбраться из здания.

Благодаря слаженным действиям полицейских из огня удалось спасти семерых взрослых и одного ребёнка. Сам Алексей Сабиров отравился продуктами горения и был доставлен в городскую больницу № 2.

Также по распоряжению Колокольцева поощрят сотрудников ГАИ из Адыгеи и Белгородской области, которые отличились при аналогичных пожарах.

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