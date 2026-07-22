Глава татарстанского Минздрава прошел диспансеризацию

Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев лично проверил на себе, как работает система бесплатной диспансеризации в регионе. В среду он посетил Университетскую клинику КФУ, где прошел полный комплекс медицинских обследований.

Руководитель ведомства поделился деталями: с самого утра он сдал необходимые лабораторные анализы и обошел всех узких специалистов согласно программе скрининга.

Абашев подчеркнул, что диспансеризация — это не формальная процедура, а действенный инструмент профилактики, позволяющий обнаружить серьезные патологии на ранних стадиях. Он также напомнил, что государство предоставляет эту услугу гражданам полностью бесплатно.

В соответствии с действующими нормативами, плановые медосмотры доступны раз в три года для пациентов от 18 до 39 лет. Для тех, кто перешагнул 40-летний рубеж, проходить обследование рекомендуется ежегодно. Масштабная кампания по охвату населения профилактическими мероприятиями реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».