Свыше 43 тысяч татарстанцев впервые проголосуют на выборах в Госдуму

По данным ЦИК Татарстана, на 1 июля 2026 года в регионе насчитывается почти 2,93 млн избирателей. Треть из них — молодые люди, а свыше 43 тысяч жителей республики в этом году впервые примут участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы IX созыва.

Глава Минмолодежи РТ Азат Кадыров назвал это событие важным этапом взросления. Он подчеркнул, что с 18 лет перед человеком открывается не только больше возможностей, но и прибавляется ответственности. Возможность проголосовать, по его словам, помогает молодым людям ощутить личную сопричастность к развитию республики и страны. Министр отметил растущий интерес юных татарстанцев к общественной жизни и их готовность предлагать собственные инициативы.

Председатель республиканского избиркома Андрей Кондратьев в свою очередь заявил, что от осознанной позиции нового поколения зависит будущее региона и государства, а участие в выборах даёт прямым механизм влияния на повестку. Он выразил надежду на высокую активность молодежи в предстоящее голосование.

В дни выборов в Татарстане будут работать волонтеры. Добровольцы-медики помогут на участках в больницах, мобильные группы выедут по заявкам маломобильных граждан. Также волонтеров задействуют в информационно-справочном центре и на стойках в вузах.