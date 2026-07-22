В Буинске утвердили границы исторического поселения: 32 объекта под охраной

В Кабинете Министров Республики Татарстан прошёл брифинг на тему сохранения объектов культурного наследия. Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин рассказал о новых объектах в реестре, работе с инвесторами, изменениях в законодательстве и судьбе одного из памятников, который был изъят у собственника за бесхозяйственное содержание.

По состоянию на 17 июля 2026 года в Едином государственном реестре объектов культурного наследия — 2041 объект. Работа по включению новых памятников ведётся постоянно. В текущем году в реестр уже включено 18 объектов, ещё 6 выявленных объектов находятся в процессе оформления, среди них 5 объектов монументального искусства.

В мае 2026 года утверждены границы территории, предмет охраны и требования к градостроительным регламентам для исторического поселения регионального значения — города Буинска. В перечне — 32 исторически ценных градоформирующих объекта. Документ устанавливает параметры высотности, цветовых решений, материалов отделки и благоустройства.

Как подчеркнул Иван Гущин, это не запреты, а чёткие правила игры для инвесторов и правообладателей, которые позволяют сохранять исторический облик и одновременно развивать инфраструктуру.

Системная работа по утверждению зон охраны продолжается. На сегодняшний день ими обеспечены 80% объектов культурного наследия — 1126 из 1400. В 2026 году зоны охраны утверждены для 29 объектов, в том числе в Алексеевском, Кайбицком районах, городах Мамадыш и Казани на территориях бывших Адмиралтейской, Ягодной и Пороховой слобод. Разработка проектов зон охраны ведётся ещё для 91 объекта в 9 муниципальных образованиях.