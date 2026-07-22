В Казани выросла аварийность с участием мотоциклистов

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Город
22 июля 2026  10:34

За первое полугодие 2026 года в столице Татарстана зарегистрировали 34 ДТП с участием мототранспорта — на семь происшествий больше, чем годом ранее. Об этом доложил начальник городской Госавтоинспекции Михаил Савин на заседании профильной комиссии.

Ухудшилась и тяжесть последствий. Если в январе-июне 2025-го погибших не было, то в этом году жертвами аварий стали три человека, ещё 33 получили травмы. В начале июля произошло ещё одно смертельное столкновение с байкером.

По словам Савина, именно мототехника стала главным фактором сезонного роста ДТП. Основные нарушения — превышение скорости, опасные перестроения, игнорирование знаков и непредоставление преимущества при поворотах.

На комиссии разобрали громкие случаи. На улице Краснококшайской водитель автомобиля не пропустил мотоциклиста при развороте. А на Залесной легковушка столкнулась с байком при перестроении — после удара мотоцикл вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов. В обоих эпизодах водители двухколёсного транспорта погибли. Ещё одна смерть — результат потери управления и наезда на препятствие.

Отдельное беспокойство вызывают питбайки. За полгода с их участием случилось четыре аварии (против трёх в прошлом году), число раненых выросло с трёх до пяти. При этом ДТП с детьми осталось на прежнем уровне — два случая, пострадали двое несовершеннолетних.

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