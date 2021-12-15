 Госархив Татарстана переехал в новое здание
news_header_top_970_100

Госархив Татарстана переехал в новое здание

Чтобы перевезти весь архив, потребовалось 35 дней.

Город
15 декабря 2021  10:56
Автор:
Ольга Ильина

Государственный архив Республики Татарстан переехал в новое здание. Об этом сотрудники архива сообщили в своем Instagram.

Чтобы перевезти весь архив потребовалось 35 дней, поделились сотрудники в посте. Всего было перевезено более 210 тыс. коробок архивных документов, более 40 тыс. аудиовизуальных документов, оборудование для реставрации и копирования документов.

«Мы сделали это!», - ликуют сотрудники архива. В качестве благодарности к посту прикреплены фотографии всех, кто помогал перевезти документы и оборудование.

Теперь здание Госархива будет находится в Столбище Лаишевского района Татарстана, новый проект соответствует всем цифровым требованиям и позволит более оперативно занимать оцифровкой документов. Подробнее о новом здании читайте в нашем материале.

Новости
В Казани изменится режим работы мобильных пунктов вакцинации
В Татарстане стартовал обновленный проект «Кадровый резерв»
С января вновь вернется кешбек за путешествия по России
В Татарстане с начала года при пожарах погибли шестеро детей, 32 – пострадали
Для 11-месячной девочки из Казани, которая травмировалась в Таиланде, собрали около 3 млн рублей
Челнинскую скандалистку Алтынбаеву после возвращения из психдиспансера задержали сотрудники полиции
В Whatsapp теперь можно прослушивать сообщения до отправки
В Казани эвакуировали 39-ю школу